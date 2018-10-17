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Motorola выпустила обновление до Android 8.1 Oreo для MotoG5S Plus в США
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Motorola выпустила обновление до Android 8.1 Oreo для MotoG5S Plus в США

Компания Motorola запустила выпуск обновлений до Android 8.1 Oreo для MotoG5S Plus в США. В Калифорнии отдельные пользователи уже сообщают об успешной установке улучшенной ОС на их гаджеты.

Motorola выпустила обновление до Android 8.1 Oreo для MotoG5S Plus в США


Ранее компания Motorola выпускала свои смартфоны MotoG5S Plus на базе платформы Android 8.0, но на днях в Сети появилась информация, что создатели уже приступили к обновлению установленной на телефонах ОС до Android 8.1 Oreo. Несмотря на запуск процедуры обновления, это может занять довольно длительно время, так как будет происходить поэтапно. Для тех, кому интересно, доступны ли нововведения для его телефона, специалисты рекомендуют перейти в раздел меню, открыть настройки и выбрать раздел информации об устройстве.

Владельцы MotoG5S Plus в США уже сообщают об обновлениях, отмечая, что компания действительно позаботилась об исправлении ошибок, а также устранила некоторые недоработки, присутствующие в предыдущей версии ОС.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 11:03

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