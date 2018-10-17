В Сети появилось видео, подтверждающее беременность звезды «Дома-2» Александры Артемовой

«Как же я счастлива за вас Кузины! Вы очень красивая пара, уверена, что детки у вас тоже будут очень красивыми, а главное любимыми!», «Ура! Как же давно я этого ждала! Поздравляю!», «Женя и Саша скоро станут родителями? Давно пора! Счастья вам и любви!» - продолжают писать поклонники Артемовой и Кузина в Сети.





Звезда прославленной телестройки «Дом-2» Елизавета Кутузова «спалила» беременность своей близкой подруги Александры. Несколько часов назад Лиза опубликовала у себя на страничке в социальной сети Instagram новый сториз, из которого стало понятно, что семейство Артемовых-Кузиных решило не затягивать с детьми.Конечно же, что новость об интересном положении экс-участницы «Дома-2» очень порадовала ее преданных поклонников, однако сама Александра до сих пор никак не прокомментировала данное сообщение. Ни Саша, ни Евгений (супруг Артемовой) не отрицают и не подтверждают информацию о беременности девушки.Впрочем, многочисленные интернет-пользователи уже принялись вовсю обсуждать округлившийся животик Александры. По словам некоторых фолловеров, будущая мамочка находится как минимум на 20 неделе беременности, а это значит, что совсем скоро девушке будет довольно сложно скрывать свое интересное положение от окружающих.Сейчас же верные фанаты парочки уже начинали поздравлять своих любимчиков с пополнением. Один за другим подписчики Евгения и Александры буквально забрасывают супругов приятными словами и пожеланиями.