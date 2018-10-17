Немцы рассекретили новую флагманскую версию кроссовера BMW X7





Для России данная модель доступна будет в трех исполнениях от 5 830 000 руб. Новая версия кроссовера ощутимо увеличусь в размерах. Вследствие этого в салоне появился 3 ряд сидений. Они будут доступны в базовой комплектации. Для данной версии стандартным будет дизельный силовой агрегат на 249 лошадиных сил. Ему альтернативным станет бензиновый двигатель на 340 «лошадей». Стоимость комплектации с данной силовой установкой составляет 5 990 000 руб. Самая топовая модификация оснащается силовым агрегатом на 400 лошадиных сил. Стоимость авто составит 7 490 000 руб. Для всех комплектаций предусматривается автоматическая КПП, а также система полного привода.Авто в базе будет обладать большими 20-дюймовыми колесами, панорамной крышей, электроприводом передних сидений, светодиодной оптикой, 4-зонным климат-контролем. В качестве дополнительной опции можно получить некоторые системы помощи водителю, колеса на 22 дюйма, акустическую систему компании Bowers&Wilkins, климат-контроль на 5 зон, лазерные фары.