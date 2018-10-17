Из студентов в бизнесмены: Создатели голубого вина рассказали о пути к успеху





В 2015 году группа из 5 студентов нескольких испанских университетов решила, что сможет создать нечто уникальное, совершив настоящий прорыв в сфере питания и напитков. Именно тогда Иманол, Иниго, Горка, Ариц и Тайг вплотную занялись созданием голубого вина. Технология его изготовления, как оказалось, не скрывает в себе ничего сверхъестественного — виноделы взяли за основу напиток из белых сортов винограда, разбавив его небольшим количеством красных ягод, а также добавили туда сок тёмных плодов. В первое время, когда компания только развивалась, для придания уникальному голубому вину сладковатого привкуса использовались сахарозаменители, но сейчас их успешно заменили добавлением десертного напитка.В самом начале своего пути к успеху 5 студентов понимали, что традиционное белое и красное вино стало для большинства потребителей чем-то «особенным», поэтому добиться массового распространения своего продукта к краткие сроки они вряд ли смогут. Несмотря на это, первый год производства компания Gik Live! Реализовала 30 тысяч бутылок голубого вина, а в 2017 этот показатель вырос до 500 тысяч. На сегодняшний день штат компании насчитывает уже 12 человек, а напиток успешно экспортируется в 21 страну мира, среди которых на первом месте расположились США, а вот винолюбивая Франция только на втором.Основатели Gik Live!, производящие голубое вино считают, что смогли достичь таких результатов за три года работы исключительно благодаря правильно подобранной технологии изготовления продукта, которую бы не разработали без веры в своё дело. Несмотря на то, что значительная часть потребителей с насмешкой и критикой относится к уникальному напитку, ожидаемый товарооборот в этом году составил порядка 1,5 миллиона евро. Наиболее широким спросом синее вино пользуется среди мужчин и женщин в возрасте от 18 до 45 лет. Средняя же стоимость одной бутылки варьируется от 11 до 13 евро, в зависимости от сорта.