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Из студентов в бизнесмены: Создатели голубого вина рассказали о пути к успеху

Испанские бизнесмены рассказали о том, как будучи студентами добились успеха благодаря созданию голубого вина. На сегодняшний день компания Gik Live! Имеет оборот в 1,5 миллиона евро, экспортируя уникальный напиток в 21 страну мира, включая США и Францию.

Из студентов в бизнесмены: Создатели голубого вина рассказали о пути к успеху


В 2015 году группа из 5 студентов нескольких испанских университетов решила, что сможет создать нечто уникальное, совершив настоящий прорыв в сфере питания и напитков. Именно тогда Иманол, Иниго, Горка, Ариц и Тайг вплотную занялись созданием голубого вина. Технология его изготовления, как оказалось, не скрывает в себе ничего сверхъестественного — виноделы взяли за основу напиток из белых сортов винограда, разбавив его небольшим количеством красных ягод, а также добавили туда сок тёмных плодов. В первое время, когда компания только развивалась, для придания уникальному голубому вину сладковатого привкуса использовались сахарозаменители, но сейчас их успешно заменили добавлением десертного напитка.

Из студентов в бизнесмены: Создатели голубого вина рассказали о пути к успеху


В самом начале своего пути к успеху 5 студентов понимали, что традиционное белое и красное вино стало для большинства потребителей чем-то «особенным», поэтому добиться массового распространения своего продукта к краткие сроки они вряд ли смогут. Несмотря на это, первый год производства компания Gik Live! Реализовала 30 тысяч бутылок голубого вина, а в 2017 этот показатель вырос до 500 тысяч. На сегодняшний день штат компании насчитывает уже 12 человек, а напиток успешно экспортируется в 21 страну мира, среди которых на первом месте расположились США, а вот винолюбивая Франция только на втором.

Из студентов в бизнесмены: Создатели голубого вина рассказали о пути к успеху


Основатели Gik Live!, производящие голубое вино считают, что смогли достичь таких результатов за три года работы исключительно благодаря правильно подобранной технологии изготовления продукта, которую бы не разработали без веры в своё дело. Несмотря на то, что значительная часть потребителей с насмешкой и критикой относится к уникальному напитку, ожидаемый товарооборот в этом году составил порядка 1,5 миллиона евро. Наиболее широким спросом синее вино пользуется среди мужчин и женщин в возрасте от 18 до 45 лет. Средняя же стоимость одной бутылки варьируется от 11 до 13 евро, в зависимости от сорта.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 10:40

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