Американские ученые рассказали о загадочных смертях участников программы "Аполлон"





Майкл Делп, ученый из университета Флориды, утверждает, что уровень смертности среди участников “Аполлон” он инфарктов или других заболеваний сердца, в четыре или пять раз выше, нежели у людей, не летавших в космос. По его словам, частые падения людей на Луне обусловлены нарушениями в нормальной работе сосудов и вен, которые разучились нормально сужаться и расширяться. Кровь начинает чрезвычайно сильно приливать к мозгу, из-за чего даже просто стоять становится непростой задачей.Ученый решил проверить свою теорию и посадил несколько мышей в специальную камеру, в которой поддерживались условия, аналогичные жизни участников “Аполлона”. В результате, спустя 6 месяцев у подопытных были обнаружены серьезные проблемы в работе сердечно-сосудистой системы.