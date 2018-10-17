Американские ученые рассказали о загадочных смертях участников программы "Аполлон"
Ученые рассказали о странной причине смерти участников космической программы “Аполлон”. По словам специалистов, астронавты, облетевшие Луну, или высадившиеся на ее поверхности, скончались от сердечно-сосудистых заболеваний.
Майкл Делп, ученый из университета Флориды, утверждает, что уровень смертности среди участников “Аполлон” он инфарктов или других заболеваний сердца, в четыре или пять раз выше, нежели у людей, не летавших в космос. По его словам, частые падения людей на Луне обусловлены нарушениями в нормальной работе сосудов и вен, которые разучились нормально сужаться и расширяться. Кровь начинает чрезвычайно сильно приливать к мозгу, из-за чего даже просто стоять становится непростой задачей.
Ученый решил проверить свою теорию и посадил несколько мышей в специальную камеру, в которой поддерживались условия, аналогичные жизни участников “Аполлона”. В результате, спустя 6 месяцев у подопытных были обнаружены серьезные проблемы в работе сердечно-сосудистой системы.
Майкл Делп, ученый из университета Флориды, утверждает, что уровень смертности среди участников “Аполлон” он инфарктов или других заболеваний сердца, в четыре или пять раз выше, нежели у людей, не летавших в космос. По его словам, частые падения людей на Луне обусловлены нарушениями в нормальной работе сосудов и вен, которые разучились нормально сужаться и расширяться. Кровь начинает чрезвычайно сильно приливать к мозгу, из-за чего даже просто стоять становится непростой задачей.
Ученый решил проверить свою теорию и посадил несколько мышей в специальную камеру, в которой поддерживались условия, аналогичные жизни участников “Аполлона”. В результате, спустя 6 месяцев у подопытных были обнаружены серьезные проблемы в работе сердечно-сосудистой системы.
Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 11:26