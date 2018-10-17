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Светлана Пермякова не хочет больше рожать детей

Известная российская актриса Светлана Пермякова дала большое интервью. Сейчас 46-летняя артистка воспитывает дочь Варвару, однако рожать детей больше не хочет.

Светлана Пермякова не хочет больше рожать детей


Светлане Пермяковой пришлось пройти через многие испытания. Звезда потеряла троих братьев и родителей. На счету актрисы были неудачные отношения с мужчиной, у которого имелись проблемы психологического плана, к тому он был ВИЧ-инфицирован. Невзирая на это, артистка смогла обрести настоящее женское счастье – материнство. Шесть лет назад знаменитость родила дочь Варвару. Отцом наследницы телезвезды стал ее помощник Максим Скрябин. Недавно Светлана Пермякова открыла в Москве детский театр. Дочка актрисы, скорей всего, приняла решение пойти по стопам матери и с огромным удовольствием посещает учреждение. Окружающие думают, что детский театр приносит телезвезде неплохие доходы, однако, по ее словам, это не так. Пока артистке приходится только вкладывать в свое детище.

Звезда рассказала, что Варвара не просит сестричку или братика, да и сама она рожать не думает. Знаменитость не скрывает, что до рождения дочери у нее уже были беременности. В прошлом ради актерской карьеры артистка сделала два аборта. Только в 30 лет она поняла, что хочет ребенка. Спустя 10 лет желание Светланы Пермяковой осуществилось.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:07

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