Светлана Пермякова не хочет больше рожать детей

Светлане Пермяковой пришлось пройти через многие испытания. Звезда потеряла троих братьев и родителей. На счету актрисы были неудачные отношения с мужчиной, у которого имелись проблемы психологического плана, к тому он был ВИЧ-инфицирован. Невзирая на это, артистка смогла обрести настоящее женское счастье – материнство. Шесть лет назад знаменитость родила дочь Варвару. Отцом наследницы телезвезды стал ее помощник Максим Скрябин. Недавно Светлана Пермякова открыла в Москве детский театр. Дочка актрисы, скорей всего, приняла решение пойти по стопам матери и с огромным удовольствием посещает учреждение. Окружающие думают, что детский театр приносит телезвезде неплохие доходы, однако, по ее словам, это не так. Пока артистке приходится только вкладывать в свое детище.Звезда рассказала, что Варвара не просит сестричку или братика, да и сама она рожать не думает. Знаменитость не скрывает, что до рождения дочери у нее уже были беременности. В прошлом ради актерской карьеры артистка сделала два аборта. Только в 30 лет она поняла, что хочет ребенка. Спустя 10 лет желание Светланы Пермяковой осуществилось.