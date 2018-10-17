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Дима Билан в Instagram высмеял желтую прессу за заголовки о своем «агрегате»

Известный российский певец Дима Билан в личном блоге Instagram высмеял заголовки желтой прессы, которая назвала его новый фотоаппарат «агрегатом». Читатели его блога оценили юмор и новинку артиста.
Дима Билан в Instagram высмеял желтую прессу за заголовки о своем «агрегате»

Дима Билан в своем микроблоге Instagram опубликовал несколько постов, и под одним из них цитировал один из заголовков желтой прессы: «Дима Билан и его агрегат». Дело в том, что певец в начале этого месяца посещал Непал и Тибет. С собой в путешествие он взял новый фотоаппарат, имеющий внушительные размеры (длина объектива 24 см). Желтая пресса поспешила назвать новинку Билана «агрегатом». По возвращению домой артист решил высмеять такие новости и назвал один из своих постов соответствующим образом.

Читатели его блога оценили снимки и юмор Димы Билана, и также стали иронизировать по поводу подобных заголовков.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:00

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