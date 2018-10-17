Дима Билан в Instagram высмеял желтую прессу за заголовки о своем «агрегате»





Дима Билан в своем микроблоге Instagram опубликовал несколько постов, и под одним из них цитировал один из заголовков желтой прессы: «Дима Билан и его агрегат». Дело в том, что певец в начале этого месяца посещал Непал и Тибет. С собой в путешествие он взял новый фотоаппарат, имеющий внушительные размеры (длина объектива 24 см). Желтая пресса поспешила назвать новинку Билана «агрегатом». По возвращению домой артист решил высмеять такие новости и назвал один из своих постов соответствующим образом.Читатели его блога оценили снимки и юмор Димы Билана, и также стали иронизировать по поводу подобных заголовков.