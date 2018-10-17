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В сети найдены характеристики самого защищенного смартфона в мире

Стали известны характеристики самого защищенного смартфона в мире-RED Hydrogen One. Некоторые данные утверждают, что помимо чрезвычайно высоких защитных характеристик, камеры устройств будут обладать двойным модулем.

В сети найдены характеристики самого защищенного смартфона в мире


Дисплей новинки будет иметь диагональ 5,7 дюйма, а со всех сторон от него будут расположены рамки, за счет чего, площадь поверхности сенсорной части передней панели составит всего 80% от общей. Селфи камера будет иметь разрешение 8+3 Мп, а основная 12+3 Мп. Сообщается также, что Hydrogen One получит оперативную память, объемом 8 Гб, причем вне зависимости от “комплектации”, а также 128 и 256 Гб ПЗУ.

Данные о стоимости новинки до сих пор остаются неизвестными так же, как и его защитные характеристики. Судя по названию, смартфон Hydrogen One будет отличаться отличной влагостойкостью. Стоит также отметить специальные выемки под пальцы на боковых панелях, а также ребристую поверхность сзади устройства, которые могут служить для придания большей ударостойкости.



 
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Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 10:43

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