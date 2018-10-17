Анна Седокова в своем Instagram рассказала о ключевом знаке внимания от мужчин





Известная певица Анна Седокова не так давно опубликовала пост в своем блоге Instagram о том, что цветы являются показателем истинного отношения мужчины к ней. По ее словам она не будет ходить на свидания с поклонником, который не дарит цветы. И считает, что если мужчина дарит цветы без всякого повода, то это говорит о его серьезных намерениях. Также Седокова посоветовала представителям сильного пола, несмотря на недолговечность цветов, все равно преподносить их своим дамам сердца. Практичный подарок не должен исключать такие мелочи.Большинство читательниц ее блога согласились с таким мнением и стали жаловаться, что мужчины довольно редко радуют их подобным вниманием. Мужская аудитория пообещала завалить артистку цветами, чтобы она обратила на них внимание. А кто-то сетовал на то, что их дамы не умеют правильно «принимать» цветы, поэтому их не дарят вовсе.