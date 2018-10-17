Помощница Евгения Петросяна странно себя ведет





Данное видео было снято возле КЦ "Москвич", где проходили съемки "Петросян-шоу". В ролике запечатлено, как юморист и его помощница приехали на машине с личным водителем. Журналистов заинтриговало поведение Татьяны Брухуновой. 29-летняя девушка пряталась за спиной Евгения Петросяна, передвигаясь перебежками.В последнее время помощница юмориста сильно поправилась. Свою расплывшуюся фигуру она пытается скрыть под свободным пальто с длинным шарфом. Репортеры считают, что избранница звезды скрывает свою беременность.