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Помощница Евгения Петросяна странно себя ведет

Очевидцы сняли на камеру Евгения Петросяна с его 29-летней помощницей Татьяной Брухуновой. Журналисты, посмотрев запись, сделали вывод, что ассистентка, которую считают любовницей юмориста, очень странно себя ведет.

Помощница Евгения Петросяна странно себя ведет


Данное видео было снято возле КЦ "Москвич", где проходили съемки "Петросян-шоу". В ролике запечатлено, как юморист и его помощница приехали на машине с личным водителем. Журналистов заинтриговало поведение Татьяны Брухуновой. 29-летняя девушка пряталась за спиной Евгения Петросяна, передвигаясь перебежками.

Помощница Евгения Петросяна странно себя ведет


В последнее время помощница юмориста сильно поправилась. Свою расплывшуюся фигуру она пытается скрыть под свободным пальто с длинным шарфом. Репортеры считают, что избранница звезды скрывает свою беременность.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:26

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