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Apple показала снимок нового современного планшета iPad Pro

Компания Apple показала фото нового современного планшета iPad Pro, который представили в фирменной оригинальной коробке. Согласно предварительной информации, обновлённая версия устройства в продажу поступит в начале декабря этого года.

Apple показала снимок нового современного планшета iPad Pro


Версия iPad Pro имеет 12,9-дюймовый экран с закругленными углами. В описании к модели говорится, что её оснастят блокировкой с помощью Face ID. Уже в декабре должно выйти устройство с 10,5-дюймовым экраном, но о нем пока нет информации. Apple решила убрать кнопку «домой». Теперь она может быть назначена на любое место на дисплее.

Вместо стилуса, активно применяемого брендом Samsung, новый планшет получит устройство Apple Pencil, которое поставляется в комплекте.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:16

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