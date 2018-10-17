Apple показала снимок нового современного планшета iPad Pro





Версия iPad Pro имеет 12,9-дюймовый экран с закругленными углами. В описании к модели говорится, что её оснастят блокировкой с помощью Face ID. Уже в декабре должно выйти устройство с 10,5-дюймовым экраном, но о нем пока нет информации. Apple решила убрать кнопку «домой». Теперь она может быть назначена на любое место на дисплее.Вместо стилуса, активно применяемого брендом Samsung, новый планшет получит устройство Apple Pencil, которое поставляется в комплекте.