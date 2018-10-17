Дана Уайт: Хабиб Нурмагомедов останется в UFC





После потасовки в турнире UFC Дана Уайт пригрозил уволить Нурмагомедова и Зубайру Тухугова. Тогда спортсмен заявил, что если руководство организации примет данное решение, он сразу же покинет ее. Глава Абсолютного бойцовского чемпионата заявил, что конфликт улажен, и Хабиб Нурмагомедов останется в UFC.Дана Уайт признал, что поединок с Конором Макгрегором получился очень напряженным, из-за этого российский спортсмен повел себя агрессивно. Глава организации подчеркнул, что у него с россиянином ранее не было конфликтов.