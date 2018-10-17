Виктория Боня заявила, что на проекте «Замуж за Бузову» Ольга не разглядела настоящих мужчин

«Простите, что пропала. Сложно. Я здесь. Вы хотите знать правду?», - пишет в микроблоге знаменитость.

За Ольгу переживали все: и поклонники, и антифанаты. Но, как и ожидалось, телепроект закончился «ничем».Хоть в финале и победил Денис Лебедев, но под венец они с и певицей и ведущей так и не пошли. Мало того, близкие и родные Оли очень негативно относятся к сыровару из Суздаля. А недавно у себя в Инстаграме младшая сестра Ольги Аня вообще назвала его «днищем».Вот и бывшая участница телепроекта Дом-2, а ныне журналист и модель Виктория Боня высказала свое мнение о закончившемся «выборе женихов».Бузова выложила в Инстаграме пост, который грустно прокомментировала.Разумеется, фанаты дружно прокомментировали пост, а одним из комментаторов была Виктория Боня.Красавица, которая живет сейчас в Монако отметила, что она посмотрела несколько выпусков шоу и пришла к выводу, что Ольга Бузова так и не смогла разглядеть там настоящего мужчину.Боня так дала понять, что выбор Ольгой Дениса Лебедева был ошибочен.