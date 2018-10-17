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Виктория Толстоганова в 46 лет ждет четвертого ребенка

Известная российская актриса театра и кино Виктория Толстоганова в 46 лет снова беременна. Для артистки это четвертый ребенок.

Виктория Толстоганова в 46 лет ждет четвертого ребенка

Не так давно Виктория Толстоганова была замечена на премьере кинофильма "Человек, который удивил всех". На мероприятие она пришла со своим давним другом Владимиром Мишуковым. Почему на премьеру не приехал ее супруг Алексей Агранович, осталось загадкой для всех. Наряд актрисы был выбран в пользу комфорта и практичности: кроссовки, облегающее платье серого цвета, а сверху черная кожаная куртка. Благодаря обтягивающему платью поклонники и гости мероприятия смогли рассмотреть аккуратный округлившийся животик. Актриса светилась от счастья и была в хорошем расположении духа.

Напомним, что у артистки уже есть трое детей. От первого брака сын и дочь (Федор, Варвара), а в союзе с нынешним мужем подрастает сын Иван. Для 46-летней Виктории Толстогановой это четвертый ребенок.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 09:55

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