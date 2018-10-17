Эксперт: Доллар к 2024 году подешевеет на 40%





Валюта данную цикличность проходит в течение последних 15 лет. По расчётам директора A.G. Bisset Associates LLC вскоре наступит падение доллара. Финансист в своём исследовании отмечает, что он за последний год обесценился на 9 процентов. Также не исключено, что данная валюта подешевеет на 33% по отношению к йене.Стоит отметить, что в последнее время Российская Федерация из-за санкций Соединённых Штатов начала процесс дедолларизации отечественной экономики. Российские крупные компании по контрактам переходят на евро, индийские рупии, а также юани.