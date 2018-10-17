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Эксперт: Доллар к 2024 году подешевеет на 40%

Финансист из Соединённых Штатов Ульф Линдал считает, что доллар к 2024 году подешевеет примерно на 40 процентов по отношению к евро. Данные выводы он сделал на основании проведённых исследований о цикличности американского доллара.
Эксперт: Доллар к 2024 году подешевеет на 40%


Валюта данную цикличность проходит в течение последних 15 лет. По расчётам директора A.G. Bisset Associates LLC вскоре наступит падение доллара. Финансист в своём исследовании отмечает, что он за последний год обесценился на 9 процентов. Также не исключено, что данная валюта подешевеет на 33% по отношению к йене.

Стоит отметить, что в последнее время Российская Федерация из-за санкций Соединённых Штатов начала процесс дедолларизации отечественной экономики. Российские крупные компании по контрактам переходят на евро, индийские рупии, а также юани.



 
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Экономика
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:46

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