Эксперт: Доллар к 2024 году подешевеет на 40%
Финансист из Соединённых Штатов Ульф Линдал считает, что доллар к 2024 году подешевеет примерно на 40 процентов по отношению к евро. Данные выводы он сделал на основании проведённых исследований о цикличности американского доллара.
Валюта данную цикличность проходит в течение последних 15 лет. По расчётам директора A.G. Bisset Associates LLC вскоре наступит падение доллара. Финансист в своём исследовании отмечает, что он за последний год обесценился на 9 процентов. Также не исключено, что данная валюта подешевеет на 33% по отношению к йене.
Стоит отметить, что в последнее время Российская Федерация из-за санкций Соединённых Штатов начала процесс дедолларизации отечественной экономики. Российские крупные компании по контрактам переходят на евро, индийские рупии, а также юани.
Валюта данную цикличность проходит в течение последних 15 лет. По расчётам директора A.G. Bisset Associates LLC вскоре наступит падение доллара. Финансист в своём исследовании отмечает, что он за последний год обесценился на 9 процентов. Также не исключено, что данная валюта подешевеет на 33% по отношению к йене.
Стоит отметить, что в последнее время Российская Федерация из-за санкций Соединённых Штатов начала процесс дедолларизации отечественной экономики. Российские крупные компании по контрактам переходят на евро, индийские рупии, а также юани.
Экономика
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:46