Солистку группы "Маша и медведи" избили в Москве





По словам собеседника агентства, в Российское ОВД Басманного района 13 октября обратилась женщина 1977 года рождения. По ее словам, она стала жертвой акта бытового насилия, в ходе которого ей были нанесены определенные физические травмы. На текущий момент участковым, обладающим необходимыми полномочиями, ведется проверка касательно рассматриваемого происшествия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.Отметим, что Макарова Мария, солистка коллектива “Маша и Медведи” ранее была избита после того, как попыталась защитить российского деятеля искусств Александра Кулыгина. Причиной тому, якобы, являлась попытка отнять у него жилье.