Женщина случайно показала грудь на фото во время продажи шкафов в соцсетях
Пользователи соцсети посмеялись над женщиной, которая случайно продемонстрировала свою грудь на снимке с продаваемыми шкафами. Данной историей поделилась ее дочка в своем аккаунте Twitter.
Женщина сделала снимки шкафов, после чего опубликовала их на сайте объявлений. Через некоторое время она получила сообщение от покупателя. Мужчина написал, что увидел на фото ее грудь, которая отражалась в зеркале, висящего на стене между продаваемыми шкафами. Оказалось, что женщина, делая снимок товаров на продажу, была без одежды. Тогда она не увидела в зеркале свое отражение, и поэтому выложила снимок в интернет. Продавщица поблагодарила незнакомца, после чего быстро удалила фотографию.
Пост ее дочери в соцсети Twitter быстро набрал популярность. Публикация собрала 30 000 ретвитов и свыше 90 000 лайков. Пользователи отметили, что данная ситуация их очень рассмешила.
Женщина сделала снимки шкафов, после чего опубликовала их на сайте объявлений. Через некоторое время она получила сообщение от покупателя. Мужчина написал, что увидел на фото ее грудь, которая отражалась в зеркале, висящего на стене между продаваемыми шкафами. Оказалось, что женщина, делая снимок товаров на продажу, была без одежды. Тогда она не увидела в зеркале свое отражение, и поэтому выложила снимок в интернет. Продавщица поблагодарила незнакомца, после чего быстро удалила фотографию.
Пост ее дочери в соцсети Twitter быстро набрал популярность. Публикация собрала 30 000 ретвитов и свыше 90 000 лайков. Пользователи отметили, что данная ситуация их очень рассмешила.
Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:26