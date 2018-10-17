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Женщина случайно показала грудь на фото во время продажи шкафов в соцсетях

Пользователи соцсети посмеялись над женщиной, которая случайно продемонстрировала свою грудь на снимке с продаваемыми шкафами. Данной историей поделилась ее дочка в своем аккаунте Twitter.

Женщина случайно показала грудь на фото во время продажи шкафов в соцсетях


Женщина сделала снимки шкафов, после чего опубликовала их на сайте объявлений. Через некоторое время она получила сообщение от покупателя. Мужчина написал, что увидел на фото ее грудь, которая отражалась в зеркале, висящего на стене между продаваемыми шкафами. Оказалось, что женщина, делая снимок товаров на продажу, была без одежды. Тогда она не увидела в зеркале свое отражение, и поэтому выложила снимок в интернет. Продавщица поблагодарила незнакомца, после чего быстро удалила фотографию.

Пост ее дочери в соцсети Twitter быстро набрал популярность. Публикация собрала 30 000 ретвитов и свыше 90 000 лайков. Пользователи отметили, что данная ситуация их очень рассмешила.



 
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Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:26

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