Женщина случайно показала грудь на фото во время продажи шкафов в соцсетях





Женщина сделала снимки шкафов, после чего опубликовала их на сайте объявлений. Через некоторое время она получила сообщение от покупателя. Мужчина написал, что увидел на фото ее грудь, которая отражалась в зеркале, висящего на стене между продаваемыми шкафами. Оказалось, что женщина, делая снимок товаров на продажу, была без одежды. Тогда она не увидела в зеркале свое отражение, и поэтому выложила снимок в интернет. Продавщица поблагодарила незнакомца, после чего быстро удалила фотографию.Пост ее дочери в соцсети Twitter быстро набрал популярность. Публикация собрала 30 000 ретвитов и свыше 90 000 лайков. Пользователи отметили, что данная ситуация их очень рассмешила.