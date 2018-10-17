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Анна Хилькевич случайно вывихнула руку двухлетней дочери

Анна Хилькевич сообщила подписчикам в соцсети Instagram, что она недавно случайно вывихнула руку своей 2-летней дочке Арианне. По словам актрисы, серьёзная травма случилась во время игры.

Анна Хилькевич случайно вывихнула руку двухлетней дочери


Артистка рассказала, что долго от боли малышка не страдала, так как доктора скорой помощи отреагировали достаточно оперативно. Специалисты аккуратно вправили ручку Арианне на место, однако для молодой матери этот инцидент стал «наукой». Сейчас телезвезда проявляет особую осторожность, играя со своими наследницами.

Анна Хилькевич сопроводила данный пост снимком с двухлетней дочкой. Публикация знаменитости в течение девятнадцати часов собрала более 275 тысяч лайков и около 1,8 тысяч комментариев.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:16

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