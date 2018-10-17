Авария НЛО над Парижем озадачила пользователей сетей
Пользователи сетей заметили сообщения, опубликованные свидетелями события из Парижа. Их озадачила авария НЛО, зафиксированная на камеру пассажиром самолета.
Мужчина решил сделать несколько фото заката, но внезапно заметил внеземной объект, несущийся на огромной скорости мимо воздушного транспорта. Затем он взорвался в воздухе и начал падать, оставляя за собой длинный черный след.
Многие эксперты считают, что НЛО тогда находился на грани разрушения, что также подтвердили сообщения людей, столкнувшихся с аналогичными событиями в других странах. Скептики называют его спутником, уничтоженным атмосферой Земли.
Мужчина решил сделать несколько фото заката, но внезапно заметил внеземной объект, несущийся на огромной скорости мимо воздушного транспорта. Затем он взорвался в воздухе и начал падать, оставляя за собой длинный черный след.
Многие эксперты считают, что НЛО тогда находился на грани разрушения, что также подтвердили сообщения людей, столкнувшихся с аналогичными событиями в других странах. Скептики называют его спутником, уничтоженным атмосферой Земли.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:08