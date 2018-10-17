Авария НЛО над Парижем озадачила пользователей сетей





Мужчина решил сделать несколько фото заката, но внезапно заметил внеземной объект, несущийся на огромной скорости мимо воздушного транспорта. Затем он взорвался в воздухе и начал падать, оставляя за собой длинный черный след.Многие эксперты считают, что НЛО тогда находился на грани разрушения, что также подтвердили сообщения людей, столкнувшихся с аналогичными событиями в других странах. Скептики называют его спутником, уничтоженным атмосферой Земли.