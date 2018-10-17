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Дмитрий Нагиев показал подписчикам свое натренированное тело

Дмитрий Нагиев показал подписчикам в сети Instagram свое натренированное тело. Пробежка актера по пляжу в одних шортах, запечатленная на видеосъемку, была высоко оценена поклонниками.

Дмитрий Нагиев показал подписчикам свое натренированное тело


Дмтрий Нигиев поделился с подписчиками некоторыми фактами и временах своей молодости, в частности тем, как мужчины демонстрировали свои физические данные. Со слов популярного ведущего, когда хотелось показаться голым, приходилось выходить на улицу в связи с тем, что Instagram “не очень был развит”. Подписчики Нагиева, в особенности девушки, восхитились фигурой телеведущего. Некоторые фанаты также вспомнили времена собственной молодости и детства, а также похвалили актера за ежедневные нагрузки для поддержания отличной формы.

Несмотря на то, что видео размещено на странице Нагиева сравнительно недолго, количество просмотров и лайков весьма велико. На текущий момент порядка миллиона человек посмотрели запись в Instagram, хотя прошло лишь 15 часов.



 
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ШоуБиз
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 09:00

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