Певица Монеточка из-за потери голоса отменила концерты на Дальнем Востоке





Исполнительница песен в этом году планировала выступить с концертами в нескольких городах Дальнего Востока. Но стало известно, что звезда не приедет в Иркутск и Хабаровск. Организаторы мероприятия сообщили посредством соцсети, что знаменитость заболела, вследствие чего потеряла голос.По имеющейся информации, отмененные концерты Монеточки на Дальнем Востоке все же состоятся. Однако ждать фанатам придется до весны следующего года. Точную дату соответствующих мероприятий сообщат организаторы выступлений.