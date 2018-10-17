Татьяна Навка восхитила подписчиков полупрозрачным нарядом





Знаменитость всегда выбирает для себя модные и подходящие вещи, но в этот раз решила надеть шифоновую юбку с цветными вставками, дополнив образ кожаной курткой и ботильонами. Татьяна Навка отметила, что рада встрече с осенью, назвав это время года “маленькой жизнью”.Пользователи сетей написали много позитивных комментариев в адрес избранницы Дмитрия Пескова. Некоторые лица были немного недовольны выбранным ракурсом, не позволяющим рассмотреть звезду с близкого расстояния.