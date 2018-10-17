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Ученые: Эффект “следящего глаза” увеличивает число людских пожертвований

Американские ученые подтвердили действие эффекта “следящего глаза”. Данный психологический феномен, способствующий более просоциальному поведению у людей, в том числе, помогает жертвовать больше средств.

Ученые: Эффект “следящего глаза” увеличивает число людских пожертвований


Данный эффект ученые открыли довольно давно. Люди, за которыми наблюдают, демонстрируют более просоциальное поведение, стараются помогать и жертвовать чем-то чаще. Ученые из Виргинского университета выяснили, что на само деле оказывает влияние при пожертвовании денег: присутствие нуждающегося, или же непосредственно то, как на них смотрят. Коробку для пожертвований разместили в музее, каждую неделю меняя картинку в течение месяца.

Выяснилось, что 1,8 цента являлась средней суммой пожертвования в тот день, когда на картинке были глаза, и не превышала 1 цента, когда изображался нос или рот. Имеющиеся данные подкреплены посетителями музея, которых было 34 тысячи, в связи с чем, эффект “следящего глаза” работает одинаково практически на всех.



 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 08:43

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