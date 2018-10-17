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Звезда «Дома-2» Лиза Кутузова разводится с мужем Ростиславом Пироговым

Три года назад бывшая участница проекта «Дом-2» Лиза Кутузова и музыкант Ростислав Пирогов узаконили свои отношения браком.

Пирогов, как и Лиза тоже вырос в обеспеченной семье. Сейчас мужчина не только успешный рэпер, но и бизнесмен.

Звезда «Дома-2» Лиза Кутузова разводится с мужем Ростиславом Пироговым

А сейчас многие обсуждают их расставание. Пирогов сам в Instagram сообщил подписчикам, что отношениям пришел конец. Но ради двоих детей они сохранят тёплые чувства.

Звезда «Дома-2» Лиза Кутузова разводится с мужем Ростиславом Пироговым

Как сообщает одна из подписчиц Елизаветы, он сначала выставил в Сторис публикацию, а затем удалил. Там он написал, что они будут жить ради детей, но уже не как супруги.

Кутузова ещё никак не комментирует всё это. Но накануне она выкладывала пост, где уверяла всех, что любит и любима.

Звезда «Дома-2» Лиза Кутузова разводится с мужем Ростиславом Пироговым

Напомним, Кутузова в 16-летнем возрасте начала встречаться с певцом Владом Соколовским. Их отношения длились три года. Позже девушка пришла на телепроект, где неудачно строила отношения с Алексеем Самсоновым.

Потом Елизавета состояла в отношениях с Евгением Кузиным и они даже заселились в домик, но позже Кутузова по семейным обстоятельствам покинула реалити-шоу.

Звезда «Дома-2» Лиза Кутузова разводится с мужем Ростиславом Пироговым

Два года она встречалась с братом Тимати Артёмом Юнусовым. Однако, не найдя счастья, в 2013 году девушка принимает решение о возвращении на «Дом-2», но опять неудачно.

В 2015 году Лиза наконец выходит замуж за Ростислава Пирогова, и скоро у них рождается дочка.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:04

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