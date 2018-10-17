Рустам Солнцев просит не наказывать сильно Кокорина и Мамаева





Не мог пройти мимо этой темы и бывший участник реалити-шоу "Дом-2", а ныне скандальный блогер Рустам Солнцев. Накануне парень высказал свою точку зрения.Сейчас оба футболиста отправлены на два месяца в СИЗО. Интересы обоих спортсменов будет представлять опытный адвокат Татьяна Стукалова. Надо отметить, что она раньше работала с Яной Рудковской.И вот Рустам Солнцев в своей рубрике издания «СтарХит» высказал свое мнение.Шоумен уверен, что наказывать сильно Мамаева и Кокорина не надо, ибо они и так не блещут интеллектом. Но в конце Рустам подчеркивает, что какое-то наказание им вынести всё-таки нужно.А накануне еще один футболист попал в центр скандала. Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов задолжал по алиментам 15 млн рублей своей первой жене Оксане.Сам спортсмен категорично опровергает данную информацию. Тарасов заявил, что он не из тех, кто кидает своих детей.