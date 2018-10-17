Ученые научились предсказывать депрессию пользователей по оставленным постам в Facebook





Из анализа материала следует, что у 114 людей была депрессия. Это показала лексика, длина и частота сообщений.Также учитывалась периодичность и геотеги. Полученные данные позволили спрогнозировать наступление психических расстройств у юзеров за 3 месяца. При этом точность за весь период составила 72%. А вот точность прогноза за полгода составила 62%.Специалисты отмечают, что решающее значение в данном случае имеет набор большого количества слов, имеющих эмоциональное содержание, которые указывают на самочувствие.