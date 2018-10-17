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Ученые научились предсказывать депрессию пользователей по оставленным постам в Facebook

Ученые могут теперь предсказывать депрессию пользователей по оставленным постам в соцсети Facebook. В проведенном исследовании специалисты изучили записи 683 лиц.

Ученые научились предсказывать депрессию пользователей по оставленным постам в Facebook


Из анализа материала следует, что у 114 людей была депрессия. Это показала лексика, длина и частота сообщений.Также учитывалась периодичность и геотеги. Полученные данные позволили спрогнозировать наступление психических расстройств у юзеров за 3 месяца. При этом точность за весь период составила 72%. А вот точность прогноза за полгода составила 62%.

Специалисты отмечают, что решающее значение в данном случае имеет набор большого количества слов, имеющих эмоциональное содержание, которые указывают на самочувствие.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:00

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