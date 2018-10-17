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Определены финалисты конкурса на лучший проект реконструкции стадиона «Торпедо»

г. Москва. Около месяца назад были подведены итоги первого этапа конкурса на лучший проект реконструкции известного стадиона «Торпедо» на восточной улице. Экспертное жюри выбрало трех финалистов, перед которыми поставлена задача – проработать детальный план работ, сообщает издание «Соловей. Инфо».

Все три финалиста представляют Западную Европу и имеют колоссальный опыт работы в области создания и реконструкции спортивных сооружений.
Определены финалисты конкурса на лучший проект реконструкции стадиона «Торпедо»

Так, британская компания «AFL-ARCHITECTS» может похвастать реализованным проектом строительства ашхабадского стадиона «Олимпийский» вместимостью 45000 человек. Испанское бюро «ESTUDIO LAMELA ARQUITECTOS» в своем послужном списке имеет проекты спортивных сооружений, созданных для таких известнейших клубов как «Реал», «Андерлехт», «Севилья» и «Висла Краков». А французская архитектурная мастерская Мишеля Ремона («MICHEL REMON & ASSOCIES») с тридцатилетней историей работы на рынке в качестве крупнейших своих работ может привести стадионы «Огюст Делон» в Реймсе и «Стад Гастон Жерар» в Дижоне (оба – во Франции).

Строительство стадиона «Торпедо» на Восточной улице было завершено в 1959 году, а официально он был открыт в 1960-м. Первоначально арена использовалась лишь в качестве тренировочной базы московского «Торпедо», однако в 1977 году там прошел первый официальный матч между хозяевами площадки и одесским «Черноморцем», результатом которого стала победа «торпедовцев» со счетом 1-0.

Незадолго до московской Олимпиады стадион был впервые реконструирован, в результате чего он стал вмещать около 16 тысяч зрителей. Однако в 1998 году, перед проведением I Всемирных Юношеских игр, на трибунах были установлены пластиковые кресла, из-за чего количество зрителей было уменьшено до 13,5 тысяч.

В результате новой реконструкции, начало которой запланировано на конец 2019 года, количество мест на стадионе снова будет увеличено, теперь он будет вмещать около 15 тысяч зрителей. Стадион будет приведен в соответствие всем требованиям РФС и УЕФА, так что на нем можно будет проводить матчи самых высоких уровней.

С 2017 года стадион «Торпедо» вошел в состав концерна РОССИУМ, основным собственником которого является Роман Авдеев. После последовавшего за этим приобретения контрольного пакета акций клуба «Торпедо Москва», бизнесмен вернул футболистов в стены родного стадиона.



 
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Спорт
Добавил: Роман Сегодня, 07:50

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