Участники шоу «Замуж за Бузову» снялись в пародии на Ольгу

«Рад за вас с Олей. Реально все заслуженно. Самый харизматичный, открытый и веселый участник», — поздравлял Дениса Егор.





Видеоклип посвящен, разумеется, главной героине, он так и называется - «Оля». Оказывается, что Декстер давно является поклонником этой девушки.Хоть проект «Замуж за Бузову» закончился еще в воскресенье, зрители продолжают обсуждать отношения Бузовой с победителем Денисом Лебедевым. Правда, сам сыровар из Суздаля занят немного другим. Кстати, он тоже принял участие в клипе «Оля».Также там можно было заметить и других ребят: Евгения Песенникова, Александра Гринёва, Евгения Назарова, Александра Сабанина, а также братьев Наумовых.По сюжету, все ребята получают SMS с текстом, где сообщается, что они попали на проект и должны явиться в «Москва-Сити». Также на кастинг торопится и молодой герой, которого как раз сыграл Декстер. Но по дороге его сбивает автомобиль, за рулем которого находился один из участников.Далее всё происходит в жанре «черный юмор».Декстер - Егор Дорофеев летом хотел покорить сердце Ольги Бузовой и даже посвятил ей несколько роликов. Понятно, что он следил за шоу «Замуж за Бузову». Он даже прокомментировал победу Лебедева.А вот сам Лебедев про отношения с Бузовой умалчивает.