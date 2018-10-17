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Участники шоу «Замуж за Бузову» снялись в пародии на Ольгу

Блогер Декстер снял видео, где можно было увидеть и ребят из реалити-шоу «Замуж за Бузову».

Видеоклип посвящен, разумеется, главной героине, он так и называется - «Оля». Оказывается, что Декстер давно является поклонником этой девушки.

Участники шоу «Замуж за Бузову» снялись в пародии на Ольгу

Хоть проект «Замуж за Бузову» закончился еще в воскресенье, зрители продолжают обсуждать отношения Бузовой с победителем Денисом Лебедевым. Правда, сам сыровар из Суздаля занят немного другим. Кстати, он тоже принял участие в клипе «Оля».

Также там можно было заметить и других ребят: Евгения Песенникова, Александра Гринёва, Евгения Назарова, Александра Сабанина, а также братьев Наумовых.

Участники шоу «Замуж за Бузову» снялись в пародии на Ольгу

По сюжету, все ребята получают SMS с текстом, где сообщается, что они попали на проект и должны явиться в «Москва-Сити». Также на кастинг торопится и молодой герой, которого как раз сыграл Декстер. Но по дороге его сбивает автомобиль, за рулем которого находился один из участников.

Далее всё происходит в жанре «черный юмор».

Участники шоу «Замуж за Бузову» снялись в пародии на Ольгу

Декстер - Егор Дорофеев летом хотел покорить сердце Ольги Бузовой и даже посвятил ей несколько роликов. Понятно, что он следил за шоу «Замуж за Бузову». Он даже прокомментировал победу Лебедева.

«Рад за вас с Олей. Реально все заслуженно. Самый харизматичный, открытый и веселый участник», — поздравлял Дениса Егор.

А вот сам Лебедев про отношения с Бузовой умалчивает.




 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:30

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