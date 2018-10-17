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Звезда «Холостяка» Яна Вершкова родила от звезды «Дома-2» Никиты Шалюкова

Яна Верешкова, участвовавшая в 4-м сезоне теле-шоу "Холостяк" впервые стала мамой.

Буквально на днях модель родила сына, отцом которого является участник "Дома-2" Никита Шалюков.

Звезда «Холостяка» Яна Вершкова родила от звезды «Дома-2» Никиты Шалюкова

Яна Верешкова появилась на шоу "Холостяк" в четвёртом сезоне, для того, чтобы завоевать сердце Алексея Воробьёва. К сожалению, в финал столь романтического проекта она не попала и, спустя некоторое время, переключилась на другой проект ТНТ, а именно на участника телестройки Никиту Шалюкова.

Отношения двух молодых людей были очень непродолжительными, если так можно назвать три встречи, но в то же время, Яна забеременела от Никиты и решила оставить ребёнка.

Звезда «Холостяка» Яна Вершкова родила от звезды «Дома-2» Никиты Шалюкова

Мальчуган ростом 55 сантиметров и весом в 4 килограмма увидел свет в больнице Нижнего Новгорода. Имя для малыша "с огромными розовыми щёчками" пока не выбрали. В своём Инстаграме Верешкова поведала об этом радостном событии и отметила, что они с крохой чувствуют себя хорошо.

"Беременность протекала сложно, на раннем сроке дважды лежала на сохранении, врачи предупреждали: "готовься к худшему". Вот я и подготовилась, родила замечательного малыша в Покров",- рассказала Яна.

Звезда «Холостяка» Яна Вершкова родила от звезды «Дома-2» Никиты Шалюкова

"Самое непередаваемое ощущение, когда этот тёплый комочек кладут тебе на живот", - поделилась молодая мать со своими подписчиками.

Как на эту прекрасную новость отреагировал новоявленный отец, пока неизвестно. Про рождение сына в социальных сетях Никиты Шалюкова пока что тишина.

Большинство поклонников проекта считают, что для помощи в воспитании ребёнка, ведущие телестройки должны отправить участника за периметр.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:17

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