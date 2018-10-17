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После Дениса Лебедева Ольга Бузова станет лидером «воинствующих феминисток»

Ольга Бузова закладывает свои особенные мотивы в умы своих молодых поклонниц и всему причиной - обида на всех мужчин.

Буквально недавно телезрители наблюдали долгожданный финал шоу "Замуж за Бузову", в котором победу завоевал сыровар Денис Лебедев.

После Дениса Лебедева Ольга Бузова станет лидером «воинствующих феминисток»

Недолго продолжалась сказка, на экранах было море романтики, а в жизни пара очень скоро рассталась.

"Денис Лебедев действовал в корыстных целях и только ради этого пытался заполучить руку и сердце Ольги Бузовой", - негодуют поклонники.

Данные высказывания подтвердились, когда прошла информация, что на самом деле Денис не владелец сыроварни, которая якобы принадлежит его бывшей жене, а он в свою очередь ей не собирался платить алименты на сына.

После Дениса Лебедева Ольга Бузова станет лидером «воинствующих феминисток»

Популярная певица, которую бросил футболист Дмитрий Тарасов, а теперь и финалист шоу "Замуж за Бузову", носит в своём сердце горькую обиду на мужчин, такое мнение большинства поклонников. Попытки найти любовь, постоянно кончающиеся неудачей, выбили Ольгу из колеи и помогли ей принять решение стать лидером "воинствующих феминисток".

Преданные поклонники уверены, что главные хиты Бузовой источают бунтарство и отторжение женственности, которая в постсоветской культуре считалась эталоном. Фанаты уверены, что Ольга в песне "Мало половин" обращается к своему бывшему супругу Дмитрию Тарасову, прямо говоря, что она готова найти мужчину посговорчивей, вместо того, чтобы ставить его в центр своей Вселенной.

После Дениса Лебедева Ольга Бузова станет лидером «воинствующих феминисток»

Очередным толчком, спровоцировавшим Бузову стать самым главным рупором российского феминизма,стало появление проекта "Замуж за Бузову". Это шоу называли первым прорывом на постсоветском телевидении, где впервые женщина сама выбирает себе спутника, а не ждёт, что выберут её.

Проект, возглавивший многие рейтинги, показал, что наша публика готова к изменениям, но не все они пойдут на пользу обществу. Так же опасения психологов вызывает то, что феминизм в нашей российской действительности может стать причиной для снижения рождаемости и повышения числа разводов.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 06:46

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