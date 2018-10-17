Дарья Пынзарь уже выбрала имена для долгожданной дочери





Экс-участница "Дома-2" раскрыла свои секреты в откровенной беседе: помимо двух сыновей, она надеется родить дочь.Дарья и Сергей Пынзарь воспитывают двух сыновей - 7-летний Артём уже недавно пошёл учиться в турецкую школу, а младшему Давиду всего 2 годика.Бывшая участница "Дома-2" постоянно говорит о своих сыновьях, о взрослении мальчиков. Недавно мама двух мальчишек рассказывала своим подписчикам о впечатлениях от образования за границей и высказала своё мнение о женщинах, у которых первый ребёнок появляется в зрелом возрасте.Дарья Пынзарь дала полные ответы на вопросы своих подписчиков. Кстати, самым популярным вопросом стало желание подписчиков узнать, есть ли в планах Дарьи рождение дочери. Экс-участница проекта "Дом-2" не отрицала, что действительно мечтает о дочери, но на данный момент пока только раздумывает о пополнении в семье.Так же Дарья рассказала, что желает назвать свою будущую дочь Евой или Есенией.Почему Дарье нравятся эти имена и какого мнения придерживается её муж Сергей, она говорить не стала. Но в тоже время, подписчики Дарьи убеждены, что Сергей так же мечтает о будущей девочке.