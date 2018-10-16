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Дмитрий Тарасов: «Бывшая жена препятствует общению с дочерью»

Футболист Дмитрий Тарасов обвинил первую супругу Оксану в том, что она не разрешает ему видеться с ребёнком.

15 октября известный московский адвокат Сергей Жорин, защищающий интересы первой жены Тарасова, сказал, что Дмитрий задолжал около 15 млн рублей. Эта задолженность у него скопилась по алиментам на старшую дочку Ангелину от первого брака.

Дмитрий Тарасов: «Бывшая жена препятствует общению с дочерью»

После этого полузащитник «Локомотива» обратился в Преображенский суд Москвы и попросил уменьшить размер алиментов в 4 раза, а также пересчитать долг за последние 6 лет.

Хоть суд и отклонил иск спортсмена в связи с неподсудностью, но Тарасов объяснился в Инстаграме. Парень говорит, что нападки на него беспочвенны.

«Запомните, я не из тех отцов, которые забивают на своих детей... Очень жаль, когда один из родителей, руководствуясь личными обидами, препятствует общению с ребёнком и забывает в этот момент о благополучии и психике дитя...», — пишет Тарасов.

Дмитрий Тарасов: «Бывшая жена препятствует общению с дочерью»

Дальше спортсмен просит не лезть туда, куда не следует и заняться воспитанием собственных детей.

Заканчивает свою тираду Дмитрий словами о том, что люди не знают ничего об этой истории, а информацию черпают только из желтых СМИ.

«У меня все прекрасно и Вам желаю того же: гармонии, любви и успехов», - заканчивает пост муж Анастасии Костенко.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 22:05

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