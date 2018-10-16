Дмитрий Тарасов: «Бывшая жена препятствует общению с дочерью»

«Запомните, я не из тех отцов, которые забивают на своих детей... Очень жаль, когда один из родителей, руководствуясь личными обидами, препятствует общению с ребёнком и забывает в этот момент о благополучии и психике дитя...», — пишет Тарасов.

15 октября известный московский адвокат Сергей Жорин, защищающий интересы первой жены Тарасова, сказал, что Дмитрий задолжал около 15 млн рублей. Эта задолженность у него скопилась по алиментам на старшую дочку Ангелину от первого брака.После этого полузащитник «Локомотива» обратился в Преображенский суд Москвы и попросил уменьшить размер алиментов в 4 раза, а также пересчитать долг за последние 6 лет.Хоть суд и отклонил иск спортсмена в связи с неподсудностью, но Тарасов объяснился в Инстаграме. Парень говорит, что нападки на него беспочвенны.Дальше спортсмен просит не лезть туда, куда не следует и заняться воспитанием собственных детей.Заканчивает свою тираду Дмитрий словами о том, что люди не знают ничего об этой истории, а информацию черпают только из желтых СМИ.- заканчивает пост муж Анастасии Костенко.