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Ученые: Сенсорная перчатка позволит пощупать объекты в VR-играх

Швейцарские разработчики, представляющие техническую школу Цюриха, показали своё изобретение – перчатку, благодаря которой геймеры смогут ощущать форму предметов виртуальной реальности. Это очень важно, ведь VR-мир все ещё может обманывать человеческий мозг, показывая ему неплохую картинку, однако тактильные ощущения пока передаются сложно.
Ученые: Сенсорная перчатка позволит пощупать объекты в VR-играх

Во многом это связывают с тем, что персонаж в VR-игре управляется благодаря специфическим контроллерам. Перчатка, разработанная специалистами, имеет особые электростатические тормоза с двумя полосками металла, расположенными друг над другом. Только после подачи напряжения листы металла подвергаются притяжению, что мешают сгибанию. Устройство получило специальные датчики, благодаря которым можно контролировать положение руки.

Новинку уже успели протестировать на геймерах, побывавших во время экспериментов в разных VR-пространствах, пытаясь взаимодействовать с различными объектами. Как оказалось, перчатка увеличивает точность манипуляций по сравнению со стандартными контроллерами, подытожили разработчики.



 
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Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 20:53

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