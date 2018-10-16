Ученые: Сенсорная перчатка позволит пощупать объекты в VR-играх





Во многом это связывают с тем, что персонаж в VR-игре управляется благодаря специфическим контроллерам. Перчатка, разработанная специалистами, имеет особые электростатические тормоза с двумя полосками металла, расположенными друг над другом. Только после подачи напряжения листы металла подвергаются притяжению, что мешают сгибанию. Устройство получило специальные датчики, благодаря которым можно контролировать положение руки.Новинку уже успели протестировать на геймерах, побывавших во время экспериментов в разных VR-пространствах, пытаясь взаимодействовать с различными объектами. Как оказалось, перчатка увеличивает точность манипуляций по сравнению со стандартными контроллерами, подытожили разработчики.