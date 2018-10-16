После истории со звездой «Дома-2» Александра Серова обвинили в краже денег

«Сначала была Друзьяк, потом эта Лариса Сладкова, которая вообще за гранью. Я признаюсь, появилась еще и третья дама. Она мне написала смс, что я якобы взял у нее два миллиона рублей и не вернул. Более того, мне кажется, эта история еще будет продолжаться. Будут появляться все новые женщины, которые подумают: «А почему бы и нет? Я тоже могу его раскрутить», - сообщил Серов.

«Я с удовольствием подам на вас иск, взыщу с вас деньги, наложу запрет на выезд, чтобы вы не клеветали на людей. Я вам еще раз объясняю: вы и Серов — это не то, что разные планеты, это разные Вселенные. И вот, чтобы таким как вы не было повадно клеветать, нужно подавать в суд», - заявил специалист.





Так, после эпопеи с экс-участницей телепроекта «Дом-2» Дарьей Друзьяк, на связь с представителями СМИ вышла некая девушка по имени Лариса и заявила, что Александр поставил ей во время полового акта синяк под глазом.Не в силах больше терпеть ложь, мужчина пришел в студию программы «На самом деле», дабы пройти проверку на детекторе лжи и обелить свою репутацию.Стоит отметить, что несколько дней назад Даша призналась, что придумала историю с беременностью и похищением, чтобы пропиариться, а также заработать на популярном певце немаленькую сумму денег.Сейчас мужчина думает, стоит ли ему судиться с девушкой и требовать выплату компенсации за моральный ущерб, ведь ее и так жизнь уже покалечила.Что касается Ларисы, которая, к слову, является челябинской телеведущей, то она тоже пришла в студию к Дмитрию Шепелеву и рассказала подробно, при каких обстоятельствах у нее под глазом появился синяк.Вот только слова Сладковой не убедили ни зрителей, ни экспертов программы. Более того, детектор показал, что между ней и Александром не было интимной связи. Адвокат артиста даже предложил подать на женщину в суд за клевету, дабы другим не повадно было.Пока не ясно, последует ли исполнитель совету своего адвоката. Однако он очень расстроен из-за свалившихся на него обвинений и надеется на то, что после прохождения проверки на детекторе лжи многочисленные мнимые любовницы перестанут предъявлять ему обвинения.