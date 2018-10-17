АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Названы пять дешевых, но опасных для здоровья продуктов
EUR 75.92 USD 65.53
Курс валют на 17.10.2018

«Группа ГАЗ» продемонстрирует широкую линейку автобусов

«Группа ГАЗ» в рамках выставки Busworld продемонстрирует широкую линейку автобусов разных назначений, а также категорий. Речь идёт об автобусах новой генерации Павловского, Ликинского автобусного заводов, а также Горьковского автозавода.

«Группа ГАЗ» продемонстрирует широкую линейку автобусов


Их пассажировместимость составляет 16 - 200 человек. Они предназначены для перевозки людей на междугородних, городских, пригородных маршрутах. Модели оснащаются различными типами моторов: дизельным, газовым, электрическим. На выставке продемонстрировали новейшие решения с современными автоматическими системами помощи водителям, а также off-board-системами. Впервые производитель представил автобус «Вектор Next» в версии «Доступная среда». Его кузов удлинён до 8,8 м.

Междугородный обновленный автобус Cruise оснащён автоматическими системами помощи водителям ADAS, а также off-board-системой. Также экспозиция включает электробус, вмещающий 85 пассажиров. ЛиАЗ-6213 является самым длинным российским низкопольным автобусом, который рассчитан на интенсивный пассажиропоток. Компания также предлагает микроавтобусы «ГАЗель Next» с увеличенной пассажировместимостью.

Планируется представить также беспилотное авто «ГАЗель Next», которое оснащается навигационным комплексом. Он позволяет машине с высокой точностью ехать без водителя по заданному маршруту в сложных дорожных, а также погодных условиях.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:55

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперт: Доллар к 2024 году подешевеет на 40%
Солистку группы "Маша и медведи" избили в Москве
Виктория Боня заявила, что на проекте «Замуж за
Женщина случайно показала грудь на фото во время
Анна Хилькевич случайно вывихнула руку двухлетней
Авария НЛО над Парижем озадачила пользователей
Дмитрий Нагиев показал подписчикам свое
Певица Монеточка из-за потери голоса отменила
Ученые: Эффект “следящего глаза” увеличивает
Татьяна Навка восхитила подписчиков
Youtube сообщил про устранение возникших
Стефания Маликова возмущена бездумными
Ученые обнаружили на Земле живой организм вдвое
Звезда «Дома-2» Лиза Кутузова разводится с мужем
Ученые научились предсказывать депрессию
«Группа ГАЗ» продемонстрирует широкую линейку
Определены финалисты конкурса на лучший проект
Ученые: Темная материя может объединяться в
Рустам Солнцев просит не наказывать сильно
Попавший в клинику Стас Пьеха не собирается
Участники шоу «Замуж за Бузову» снялись в пародии
Звезда «Холостяка» Яна Вершкова родила от звезды
McLaren Special Operations разрабатывает гиперкар
Анфиса Чехова показала поклонникам свои
После Дениса Лебедева Ольга Бузова станет лидером
Дарья Пынзарь уже выбрала имена для долгожданной
Герман Греф назвал школы с математическим уклоном
Концерн "Автоматика" начал серийный выпуск
Изменение климата может спровоцировать эпидемию
Тимати анонсировал второй сезон шоу "Песни" на
Просмотреть все новости