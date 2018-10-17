«Группа ГАЗ» продемонстрирует широкую линейку автобусов





Их пассажировместимость составляет 16 - 200 человек. Они предназначены для перевозки людей на междугородних, городских, пригородных маршрутах. Модели оснащаются различными типами моторов: дизельным, газовым, электрическим. На выставке продемонстрировали новейшие решения с современными автоматическими системами помощи водителям, а также off-board-системами. Впервые производитель представил автобус «Вектор Next» в версии «Доступная среда». Его кузов удлинён до 8,8 м.Междугородный обновленный автобус Cruise оснащён автоматическими системами помощи водителям ADAS, а также off-board-системой. Также экспозиция включает электробус, вмещающий 85 пассажиров. ЛиАЗ-6213 является самым длинным российским низкопольным автобусом, который рассчитан на интенсивный пассажиропоток. Компания также предлагает микроавтобусы «ГАЗель Next» с увеличенной пассажировместимостью.Планируется представить также беспилотное авто «ГАЗель Next», которое оснащается навигационным комплексом. Он позволяет машине с высокой точностью ехать без водителя по заданному маршруту в сложных дорожных, а также погодных условиях.