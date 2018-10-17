Ученые: Темная материя может объединяться в своеобразные “капли”





Это происходит в результате легкости частиц, которые могут быть источниками загадочных “сигналов внеземных существ”. Ученые создали математическую модель, учитывающую влияние различных квантовых процессов на их гравитационное взаимодействие. После этого благодаря “перемотке времени” они смогли наблюдать за распределением темной материи в галактиках.Ее необычная форма напоминает смесь газа и жидкости, обладающую всеми свойствами атома из-за низкого энергетического уровня компонентов. После завершения эксперимента специалисты считают, что аналогичные структуры в космическом пространстве способны формировать “Бозе-звезды”. Их следы можно заметить во время вспышек или взрывов, которые часто относят к сигналам пришельцев.