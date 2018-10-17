Попавший в клинику Стас Пьеха не собирается отменять концерты

Накануне Стас Пьеха в своем аккаунте Instagram сообщил подписчикам, что попал в больницу. Певец также обнародовал снимок из палаты, под которым заявил, что восстанавливает свои силы. Многие фолловеры начали переживать за своего кумира, однако он решил их успокоить. Исполнитель песен оставил в соцсети пост, в котором отметил, что все его ближайшие выступления состоятся.Стас Пьеха подчеркнул, что ждет своих фанатов на предстоящих концертах, где он представит новую программу. Такая новость обрадовала многочисленных поклонников знаменитости.