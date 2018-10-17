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Попавший в клинику Стас Пьеха не собирается отменять концерты

Поклонники, узнав о госпитализации Стаса Пьехи, начали очень волноваттся за певца. Однако артист заверил фанатов, что не будет отменять свои ближайшие концерты.

Попавший в клинику Стас Пьеха не собирается отменять концерты


Накануне Стас Пьеха в своем аккаунте Instagram сообщил подписчикам, что попал в больницу. Певец также обнародовал снимок из палаты, под которым заявил, что восстанавливает свои силы. Многие фолловеры начали переживать за своего кумира, однако он решил их успокоить. Исполнитель песен оставил в соцсети пост, в котором отметил, что все его ближайшие выступления состоятся.

Стас Пьеха подчеркнул, что ждет своих фанатов на предстоящих концертах, где он представит новую программу. Такая новость обрадовала многочисленных поклонников знаменитости.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:33

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