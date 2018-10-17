Попавший в клинику Стас Пьеха не собирается отменять концерты
Поклонники, узнав о госпитализации Стаса Пьехи, начали очень волноваттся за певца. Однако артист заверил фанатов, что не будет отменять свои ближайшие концерты.
Накануне Стас Пьеха в своем аккаунте Instagram сообщил подписчикам, что попал в больницу. Певец также обнародовал снимок из палаты, под которым заявил, что восстанавливает свои силы. Многие фолловеры начали переживать за своего кумира, однако он решил их успокоить. Исполнитель песен оставил в соцсети пост, в котором отметил, что все его ближайшие выступления состоятся.
Стас Пьеха подчеркнул, что ждет своих фанатов на предстоящих концертах, где он представит новую программу. Такая новость обрадовала многочисленных поклонников знаменитости.
Накануне Стас Пьеха в своем аккаунте Instagram сообщил подписчикам, что попал в больницу. Певец также обнародовал снимок из палаты, под которым заявил, что восстанавливает свои силы. Многие фолловеры начали переживать за своего кумира, однако он решил их успокоить. Исполнитель песен оставил в соцсети пост, в котором отметил, что все его ближайшие выступления состоятся.
Стас Пьеха подчеркнул, что ждет своих фанатов на предстоящих концертах, где он представит новую программу. Такая новость обрадовала многочисленных поклонников знаменитости.