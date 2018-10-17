McLaren Special Operations разрабатывает гиперкар Ultimate Vision Gran Turismo





Один из клиентов у MSO заказал реальный гиперкар версии Ultimate Vision Gran Turismo. Модель выпустят не в одном экземпляре. Она будет предложена также другим покупателям. В компании планируют создать первые пять современных гиперкаров. Их цена составит 3 195 000 рублей. Подробностей о реальном авто Ultimate Vision Gran Turismo в настоящее время практически нет. Пока неизвестно, какие характеристики будет иметь реальная копия.У виртуального гиперкара карбоновое шасси. Авто оснащается гибридным четырёхлитровым силовым агрегатом на 1150 лошадиных сил.