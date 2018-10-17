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McLaren Special Operations разрабатывает гиперкар Ultimate Vision Gran Turismo

McLaren Special Operations начал создавать спецзаказы. Речь идёт о разработке реального гиперкара версии Ultimate Vision Gran Turismo. Заводской индекс копии виртуальной модели - BC-03.

McLaren Special Operations разрабатывает гиперкар Ultimate Vision Gran Turismo


Один из клиентов у MSO заказал реальный гиперкар версии Ultimate Vision Gran Turismo. Модель выпустят не в одном экземпляре. Она будет предложена также другим покупателям. В компании планируют создать первые пять современных гиперкаров. Их цена составит 3 195 000 рублей. Подробностей о реальном авто Ultimate Vision Gran Turismo в настоящее время практически нет. Пока неизвестно, какие характеристики будет иметь реальная копия.

У виртуального гиперкара карбоновое шасси. Авто оснащается гибридным четырёхлитровым силовым агрегатом на 1150 лошадиных сил.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:15

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