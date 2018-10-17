Анфиса Чехова показала поклонникам свои неопубликованные фото в Instagram

На одной из представленных публикаций ведущая запечатлена в платье синего цвета с белой отделкой. Анфиса Чехова спросила у поклонников, может ей стоит вернуться к коротким волосам или все же оставить, как есть. Большинство подписчиков отметили, что телезвезда с любой прической выглядит замечательно. На других снимках знаменитость позировала перед объективом камеры в других нарядах.Публикации в течение трех часов собрали более 23 тысяч лайков и 85 комментариев от многочисленных фанатов звезды. Фолловеры отметили, чтобы быть незаменимой, стоит постоянно меняться, однако, по их мнению, в данном случае оба варианта «хороши».