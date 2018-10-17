Герман Греф назвал школы с математическим уклоном «пережитком прошлого»
Герман Греф, являющийся главой «Сбербанка», заявил, что в будущем математики и программисты будут менее востребованы. По его мнению, узконаправленные школы с математическим уклоном являются «пережитком прошлого».
В Москве в рамках международного форума «Открытые инновации» глава «Сбербанка» заявил, что математическая подготовка - очень важный элемент обучения, но останавливаться только на данной науке не стоит. Герман Греф считает, что государству нужны абсолютно все специальности, а именно «люди всех талантов и дарований».
Глава крупной кредитной организации подчеркнул, что в настоящее время работодатели не нуждаются в программистах, однако им нужны люди других специальностей, не развивающиеся должным образом.
В Москве в рамках международного форума «Открытые инновации» глава «Сбербанка» заявил, что математическая подготовка - очень важный элемент обучения, но останавливаться только на данной науке не стоит. Герман Греф считает, что государству нужны абсолютно все специальности, а именно «люди всех талантов и дарований».
Глава крупной кредитной организации подчеркнул, что в настоящее время работодатели не нуждаются в программистах, однако им нужны люди других специальностей, не развивающиеся должным образом.
Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:30