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Герман Греф назвал школы с математическим уклоном «пережитком прошлого»

Герман Греф, являющийся главой «Сбербанка», заявил, что в будущем математики и программисты будут менее востребованы. По его мнению, узконаправленные школы с математическим уклоном являются «пережитком прошлого».

Герман Греф назвал школы с математическим уклоном «пережитком прошлого»


В Москве в рамках международного форума «Открытые инновации» глава «Сбербанка» заявил, что математическая подготовка - очень важный элемент обучения, но останавливаться только на данной науке не стоит. Герман Греф считает, что государству нужны абсолютно все специальности, а именно «люди всех талантов и дарований».

Глава крупной кредитной организации подчеркнул, что в настоящее время работодатели не нуждаются в программистах, однако им нужны люди других специальностей, не развивающиеся должным образом.



 
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Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:30

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