Герман Греф назвал школы с математическим уклоном «пережитком прошлого»





В Москве в рамках международного форума «Открытые инновации» глава «Сбербанка» заявил, что математическая подготовка - очень важный элемент обучения, но останавливаться только на данной науке не стоит. Герман Греф считает, что государству нужны абсолютно все специальности, а именно «люди всех талантов и дарований».Глава крупной кредитной организации подчеркнул, что в настоящее время работодатели не нуждаются в программистах, однако им нужны люди других специальностей, не развивающиеся должным образом.