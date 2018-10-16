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Победитель шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев довел маму Ольги Бузовой до приступа

Популярное реалити-шоу «Замуж за Бузову» закончилось всего несколько дней назад, однако вместо долгожданной свадьбы известной певицы и телеведущей с Денисом Лебедевым, многочисленные поклонники столкнулись с большим разочарованием.

Оказалось, что Ольга и Денис так и не смогли сохранить свои отношения после проекта, поскольку молодой человек не оправдал ее надежд. Более того, одна из подписчиц рассказала, что Лебедев ежедневно ходит по клубам и развлекается там, «по-дружески» целуя девушек.

Победитель шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев довел маму Ольги Бузовой до приступа

«Я к сожалению не знала и не видела, что он такой. Тогда я поверила ему», - ответила Бузова.

Вполне вероятно, что расставание пары произошло из-за скандальной переписки, в которой говорилось, что мужчина в течение всего времени на проекте обманывал главную героиню и пытался извлечь выгоду из их общения.

Стоит сказать, что после выхода финального выпуска шоу одна из поклонниц Оли, еще не зная о подлости Дениса, попыталась связаться с ней, чтобы поздравить с долгожданной помолвкой, но получила слишком резкий ответ от своей любимицы.

Победитель шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев довел маму Ольги Бузовой до приступа

«Вы в своем уме? Не пишите мне больше. Спасибо вам большое за поддержку, конечно, но вы делаете мне больно, когда пишите про одного человека, который довел до приступа мою маму», - сообщила теледива.

Девушка пообещала впредь больше не упоминать имени мужчины, который сделал Бузовой больно, а также попросила всех поклонников звезды сделать тоже самое, дабы лишний раз не причинять ей боль.

Пока почитателям ведущей телепроекта «Дом-2» приходится только догадываться о том, что же на самом деле произошло в отношениях Оли и Дениса, однако им понятно одно – говорить о их возможном совместном будущем не стоит.

Победитель шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев довел маму Ольги Бузовой до приступа

Сама же героиня проекта «Замуж за Бузову» пока никак не прокомментировала финал. В своей последней публикации в социальной сети Instagram она лишь поблагодарила канал ТНТ, оставив хештег «без комментариев».

Напомним, что ранее Бузова говорила, что если не встретит мужчину на шоу, то навсегда останется в одиночестве. Тогда фанаты верили, что Оля действительно обретет свое счастье и не придавали значения ее словам, но теперь они настаивают на том, чтобы она не сдавалась и продолжила искать свою любовь.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:33

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