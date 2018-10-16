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Жених Ольги Бузовой Денис Лебедев в соцсетях сказал, что его к себе вызвал Владимир Путин

Второй день фанаты Ольги Бузовой обсуждают её избранника Дениса Лебедева.

Добрая половина обсуждающих говорит о том, что этот мужчина умело пустил девушке пыль в глаза, сыграв роль успешного и богатого человека.

Жених Ольги Бузовой Денис Лебедев в соцсетях сказал, что его к себе вызвал Владимир Путин

Все понимают, что все эти телепроекты хороший батут для аферистов, ибо по-настоящему серьезному и деловому человеку всей этой ерундой заниматься абсолютно некогда. Вот и Лебедев, заняв денег под шоу «Замуж за Бузову», до до сих пор успешно этот проект реализовывал, однако прокололся.

Антифанаты Бузовой говорят, что теперь Оля и ещё года два может смело играть обиженную жертву, которая опять разочаровалась в мужчинах и любви.

Жених Ольги Бузовой Денис Лебедев в соцсетях сказал, что его к себе вызвал Владимир Путин

А Лебедев сегодня пытается «надувать щеки» и делать вид, что ничего особенного не произошло.

А вчера, стоя на Красной площади, парень даже сказал, что его срочно вызвал к себе президент. Наверное, надеялся на то, что Оля, услышав это, одумается и вернется с распростертыми объятиями.




 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:27

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