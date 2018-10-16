Жених Ольги Бузовой Денис Лебедев в соцсетях сказал, что его к себе вызвал Владимир Путин





Добрая половина обсуждающих говорит о том, что этот мужчина умело пустил девушке пыль в глаза, сыграв роль успешного и богатого человека.Все понимают, что все эти телепроекты хороший батут для аферистов, ибо по-настоящему серьезному и деловому человеку всей этой ерундой заниматься абсолютно некогда. Вот и Лебедев, заняв денег под шоу «Замуж за Бузову», до до сих пор успешно этот проект реализовывал, однако прокололся.Антифанаты Бузовой говорят, что теперь Оля и ещё года два может смело играть обиженную жертву, которая опять разочаровалась в мужчинах и любви.А Лебедев сегодня пытается «надувать щеки» и делать вид, что ничего особенного не произошло.А вчера, стоя на Красной площади, парень даже сказал, что его срочно вызвал к себе президент. Наверное, надеялся на то, что Оля, услышав это, одумается и вернется с распростертыми объятиями.