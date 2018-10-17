Концерн "Автоматика" начал серийный выпуск высокопроизводительных серверов "Эльбрус-804"





Сервер с вычислительной пиковой мощностью 920 Гигафлопс будут серийно производить в Институте электронных управляющих машин им. И.С. Брука. В свою очередь сервер создали на основе четырех воссьмиядерных процессоров "Эльбрус-8С" российской разработки, а также сертифицированной ОС "Эльбрус". Это гарантирует отсутствие различных скрытых "закладок" для кражи информации, а также вмешательства в работу оборудования. Процессоры "Эльбрус" обладают технологиями для безопасных вычислений.Российский сервер "Эльбрус-804" является самым высокопроизводительным сервером на основе отечественных микропроцессоров "Эльбрус". Им поддерживается установка до 256 Гб ОЗУ. В сервер встроены российские контроллеры дисков SATA 3.0, а также Gigabit Ethernet. Операционной системой является "Эльбрус".