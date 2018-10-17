Тимати анонсировал второй сезон шоу "Песни" на ТНТ без Максима Фадеева

Первый сезон телешоу "Песни" оказался крайне успешным, за которым следило огромное количество людей. Зритель не сомневался, что продюсеры программы сделают продолжение. Тимати обнародовал рекламный ролик, который рассказывает о долгожданном анонсе. Однако не все поклонники шоу порадовались этому. Оказалось, что в новом сезоне место Максима Фадеева займет Баста.Ролик мгновенно начал набирать популярность в Сети. Видео за три часа посмотрело более 469 тысяч подписчиков музыканта. Фолловеры заявили, что они с нетерпением ждут первого выпуска шоу.