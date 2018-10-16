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Сергей Зеленский: «Лучше бы Ольга Бузова выбрала меня, а не Лебедева»

Закончилось шоу «Замуж за Бузову».

Ольга в итоге выбрала Дениса Лебедева, который одел ей на палец кольцо. «С ней я открываю новые горизонты», — говорил Лебедев о Бузовой.

Сергей Зеленский: «Лучше бы Ольга Бузова выбрала меня, а не Лебедева»

Но Денис лукавил. Позже из переписок с коллегами и друзьями стало известно, что Лебедев злоупотреблял алкоголем и пробовал запрещенные препараты. Также он остался должен своим бывшим женам.

После всего этого Ольга отказалась комментировать свои отношения с финалистом.

Сергей Зеленский: «Лучше бы Ольга Бузова выбрала меня, а не Лебедева»

Вот и его конкурент Сергей Зеленский очень расстроен, что Бузова не выбрала его. Кто-то видел, что Сергей даже ставил лайки на комментариях, где ругали Дениса. Правда, позже он объяснился.

Сергей Зеленский: «Лучше бы Ольга Бузова выбрала меня, а не Лебедева»

Также Зеленский говорит, что Бузова для него, прежде всего, хрупкая девушка, а уже потом какая-то знаменитость.

Кстати Сергей один из немногих, кто отказался участвовать в показе Mercedes Fashion Week.

И вот, когда другие красавцы из шоу «Замуж за Бузову» появились на подиуме, то всё внимание было приковано к Лебедеву, который с Ольгой нигде не был замечен. Поэтому многие и не верит в чувства, о которых говорил сыровар из Суздаля Ольге.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:47

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