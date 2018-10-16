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Анастасия Костенко в Instagram рассказала, что у неё 40-й размер ноги

Благодаря своему замужеству с бывшим супругом Ольги Бузовой Дмитрием Тарасовым Анастасия Костенко стала невероятно популярна в социальных сетях.

Анастасия Костенко в Instagram рассказала, что у неё 40-й размер ноги

У девушки не только много поклонников, но и достаточно антифанатов. Надо отметить, что хейтеры у неё в основном - это поклонники брошенной Димой Бузовой.

Накануне Настя пообщалась со своими подписчиками в Инстаграме. Тут она удивила всех, что у неё довольно большой размер ноги, а точнее 39-й или даже 40-й.

«...я обладатель 39-40 размера обуви, не Золушка, короче. Нет, не спотыкаюсь, для моего роста — средний размер», — сообщает жена футболиста о себе информацию.

Анастасия Костенко в Instagram рассказала, что у неё 40-й размер ноги

Надо отметить, что при росте (а источники сообщают, что рост у модели 175 см), такой размер ноги и не считается каким-то большим. Да и, честно сказать, что у Анастасии нет никаких комплексов по поводу своей внешности или размеров. Видимо сказывается опыт модели.

А в целом шикарный образ в короткой юбочке и черных колготках очень понравился поклонникам, которые дружно "отлайкали" снимок.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:40

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