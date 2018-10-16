Анастасия Костенко в Instagram рассказала, что у неё 40-й размер ноги

«...я обладатель 39-40 размера обуви, не Золушка, короче. Нет, не спотыкаюсь, для моего роста — средний размер», — сообщает жена футболиста о себе информацию.





У девушки не только много поклонников, но и достаточно антифанатов. Надо отметить, что хейтеры у неё в основном - это поклонники брошенной Димой Бузовой.Накануне Настя пообщалась со своими подписчиками в Инстаграме. Тут она удивила всех, что у неё довольно большой размер ноги, а точнее 39-й или даже 40-й.Надо отметить, что при росте (а источники сообщают, что рост у модели 175 см), такой размер ноги и не считается каким-то большим. Да и, честно сказать, что у Анастасии нет никаких комплексов по поводу своей внешности или размеров. Видимо сказывается опыт модели.А в целом шикарный образ в короткой юбочке и черных колготках очень понравился поклонникам, которые дружно "отлайкали" снимок.