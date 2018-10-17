Возлюбленная Сергея Шнурова поцеловала его на концерте в Челябинске





После развода Сергею Шнурову приписывали романы с различными знаменитостями, в числе которых была актриса Оксана Акиньшина. Однако во время выступления в Челябинске лидера группы «Ленинград» застали в компании некой Ольги Абрамовой. 26-летняя девушка приехала из Екатеринбурга покорять столицу. Ходят слухи, что пара буквально через месяц вступит в официальный брак.Стоит напомнить, что Сергей Шнуров собирается жениться уже в четвертый раз. Стало известно, что возлюбленные уже подали заявление в ЗАГС. Друзья певца рассказали, что свадьбу пара назначила на 17 ноября.