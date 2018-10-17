Ученые: Мозг человека обрабатывает информацию о вкусе благодаря рецепторам на языке
Ученые рассказали, как мозг человека обрабатывает информацию о вкусе, которая поступает от рецепторов, размещающихся на языке. Специалисты отмечают, что каждый человек испытывает различные чувства, вследствие чего понятие о пристрастиях к блюдам является полностью индивидуальным.
По словам экспертов чувства запаха и вкуса имеют практически одинаковую структуру. Они отличаются местом назначения импульса. Нейронами, которые находятся на языке, обрабатываются полученные данные о продукте, а также посылаются в прочие участки мозга. Специалисты отмечают, что некоторые животные способны отличать по вкусу и запаху безвредные вещества от токсичных. Человек данным умением не обладает.
Ученые заметили, что кислые и солёные продукты определяются быстрее других. Мозг таким методом сообщает про потенциальную опасность, потому что именно такими вкусовыми качествами обладают различные вредные продукты. Отдельные участки языка способны отличить свой определённый тип вкуса. Например, невозможно определить сладкий вкус рецепторами на кончике языка.
По словам экспертов чувства запаха и вкуса имеют практически одинаковую структуру. Они отличаются местом назначения импульса. Нейронами, которые находятся на языке, обрабатываются полученные данные о продукте, а также посылаются в прочие участки мозга. Специалисты отмечают, что некоторые животные способны отличать по вкусу и запаху безвредные вещества от токсичных. Человек данным умением не обладает.
Ученые заметили, что кислые и солёные продукты определяются быстрее других. Мозг таким методом сообщает про потенциальную опасность, потому что именно такими вкусовыми качествами обладают различные вредные продукты. Отдельные участки языка способны отличить свой определённый тип вкуса. Например, невозможно определить сладкий вкус рецепторами на кончике языка.
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 01:00