Танец западных политиков под армянскую музыку впечатлил Рамзана Кадырова





Ролик с танцующими под зажигательные ритмы армянской музыки политиками, уже появился в Сети. На видео запечатлено как лидер Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Армении Никол Пашинян и премьер-министр Канады Джастин Трюдо, пустились в пляс. Президент Чечни - Рамзан Кадыров, дал комментарии по поводу появившегося ролика.Лидер отметил, что он очень любит национальный танец. Главу государства настолько впечатлили танцы коллег, что он пригласил Никола Пашиняна и Эммануэля Макрона принять участие в конкурсе танца им. Махмуда Эсамбаева. Фестиваль будет проходить в городе Грозном.