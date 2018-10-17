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Samsung для новых умных часов версии Galaxy Watch выпустила 2 обновление Tizen 4.0.0.1

Samsung выпустила 2 обновление Tizen 4.0.0.1 для новых умных часов версии Galaxy Watch. Оно позволяет повысить эффективность аккумуляторной батареи.

Samsung для новых умных часов версии Galaxy Watch выпустила 2 обновление Tizen 4.0.0.1


Раньше владельцы устройства получили улучшение интерфейса и обновлённый аудиоплеер. Теперь программисты решили заняться решением других насущных проблем. В первую очередь это касается ёмкости аккумуляторной батареи. Аккумулятор нельзя заменить, однако можно оптимизировать работу гаджета, уменьшив расход заряда. Также устройство получило ряд малозначимых поправок непосредственно в функционале умных часов.

Владельцы последней версии Samsung Galaxy Watch раньше не жаловались на быстрый расход энергии и проблемы с ёмкостью аккумуляторной батареи. Обновление можно скачать только на территории Соединённых Штатов.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 00:00

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